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كلوب يتعهد ببذل أقصى مجهود ضد بايرن ميونخ

الثلاثاء 12 مارس 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يتعهد ببذل أقصى مجهود ضد بايرن ميونخ


وكالات / سما /

تعهد يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، ببذل أقصى مجهود أمامبايرن ميونخ، في اللقاء الذي سيقام مساء غدٍ الأربعاء، ضمن فعاليات إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول مباراة الغد بعد أن تعادل سلبياً مع الفريق البافاري في مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد، وأمامه فرصة للصعود إذا حقق الفوز أو تعادلاً إيجابياً.

وقال كلوب عن اللقاء: “يجب أن نقيم حالة اللاعبين البدنية أولاً، ستكون مباراة صعبة، عندما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، قلت أن هذه النتيجة أفضل بالنسبة لنا مقارنة ببايرن ميونخ”.

وتابع: “لأنهم سيرغبون في تغيير النتيجة في مباراة الإياب، بينما نحن سنكون أكثر هدوءاً وسنحاول اللعب بطريقتنا المعتادة”.

واختتم بالقول: “إنهم يمرون بفترة من التألق في الوقت الحالي، فقد حققوا الفوز بستة أهداف في المباراة الأخيرة ووصلوا إلى صدارة الترتيب في دوريهم، ولكنني أعد أننا سنبذل أقصى ما في وسعنا للوصول إلى الدور ربع النهائي”.

#ليفربول #يورجن كلوب

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