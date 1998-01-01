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زيدان مديرا فنيا لريال مدريد حتى 2022

الثلاثاء 12 مارس 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان مديرا فنيا لريال مدريد حتى 2022


وكالات / سما /

أعلن نادي ريال مدريد رسميا, عن تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرا فنيا للفريق الأول، خلفا لسانتياغو سولاري.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "قررنا إنهاء عقد سولاري, لكنه سيبقى في النادي نظرا للالتزام والوفاء الذي قدّمه معنا".

وأوضح النادي "الملكي", أن زيدان وافق على تولي تدريب الفريق بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022, لضمان إعادته لسكة الألقاب من جديد.

يشار إلى أن زيدان غادر قلعة "سانتياغو برنابيو" الصيف الماضي، بعدما قضى موسمين ونصف, قاد خلالهما "الملكي" لتحقيق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

#زين الدين زيدان

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