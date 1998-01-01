زيدان مديرا فنيا لريال مدريد حتى 2022

وكالات / سما /

أعلن نادي ريال مدريد رسميا, عن تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرا فنيا للفريق الأول، خلفا لسانتياغو سولاري.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "قررنا إنهاء عقد سولاري, لكنه سيبقى في النادي نظرا للالتزام والوفاء الذي قدّمه معنا".

وأوضح النادي "الملكي", أن زيدان وافق على تولي تدريب الفريق بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022, لضمان إعادته لسكة الألقاب من جديد.

يشار إلى أن زيدان غادر قلعة "سانتياغو برنابيو" الصيف الماضي، بعدما قضى موسمين ونصف, قاد خلالهما "الملكي" لتحقيق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.