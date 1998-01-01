الاتحاد الفلسطيني يكشف عن موعد صرف منحة الرئيس

غزة / سما /

كشف إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد صرف منحة الرئيس محمود عباس, للأندية الرياضية في المحافظات الجنوبية.

وأكد أبو سليم أنه سيتم توزيع المنحة على الأندية, الأربعاء المقبل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في فندق المتحف غرب غزة.

ودعا نائب رئيس اتحاد كرة القدم, أندية المحافظات الجنوبية للتواجد في الحفل, لضمان استلام شيكات المنحة المالية.

يشار إلى أن منحة الرئيس تبلغ قيمتها حوالي 600 ألف دولار لجميع الدرجات, بواقع 25 ألف لكل فريق بالممتازة, و15 ألف للأولى, و5 آلاف للثانية, و3 آلاف للثالثة.