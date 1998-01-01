نتنياهو للمواطنين العرب : هناك 22 دولة للعرب وليس بحاجة لأخرى

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موجها حديثه للمواطنين العرب في دولة الاحتلال ، إن هناك 22 دولة للعرب في المنطقة، وليس هناك أي حاجة لدولة أخرى.

وردت تصريحات نتنياهو ضمن فيديو بثه حزب الليكود على شبكات التواصل الاجتماعي خلال حملته لانتخابات الكنيست، حيث تطرق نتنياهو إلى "قانون القومية" الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود".

وقال نتنياهو: " قانون القومية، يعني لمن تتبع الدولة من ناحية قومية، إسرائيل دولة تتبع للشعب اليهودي، تضم العلم باللونين الأزرق والأبيض، والنشيد الوطني هتكفا، وما شابه من رموز".

وتابع نتنياهو موجها حديثه للمواطنين العرب: "للمواطنين العرب أقول، هناك 22 دولة عربية في المنطقة، ليس هناك حاجة لدولة أخرى".

وأضاف: "لكن نحن نعرف دولة إسرائيل على أنها دولة يهودية وديموقراطية، هذا يعني دولة الشعب اليهودي مع ضمان المساواة بالحقوق لجميع المواطنين".

ويأتي ذلك، على وقع السجال في المشهد الانتخابي الإسرائيلي عقب تغريدة للممثلة والمذيعة الإسرائيلية، روتم سيلع، قالت فيها "متى سيبث أحد ما في هذه الحكومة للجمهور أن إسرائيل هي دولة جميع مواطنيها. وجميع البشر ولدوا متساوين. والعرب أيضا هم بشر. والدروز كذلك...".