  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

نتنياهو للمواطنين العرب : هناك 22 دولة للعرب وليس بحاجة لأخرى

الثلاثاء 12 مارس 2019 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو للمواطنين العرب : هناك 22 دولة للعرب وليس بحاجة لأخرى


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موجها حديثه للمواطنين العرب في دولة الاحتلال ، إن هناك 22 دولة للعرب في المنطقة، وليس هناك أي حاجة لدولة أخرى.

وردت تصريحات نتنياهو ضمن فيديو بثه حزب الليكود على شبكات التواصل الاجتماعي خلال حملته لانتخابات الكنيست، حيث تطرق نتنياهو إلى "قانون القومية" الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود".

وقال نتنياهو: " قانون القومية، يعني لمن تتبع الدولة من ناحية قومية، إسرائيل دولة تتبع للشعب اليهودي، تضم العلم باللونين الأزرق والأبيض، والنشيد الوطني هتكفا، وما شابه من رموز".

وتابع نتنياهو موجها حديثه للمواطنين العرب: "للمواطنين العرب أقول، هناك 22 دولة عربية في المنطقة، ليس هناك حاجة لدولة أخرى".

وأضاف: "لكن نحن نعرف دولة إسرائيل على أنها دولة يهودية وديموقراطية، هذا يعني دولة الشعب اليهودي مع ضمان المساواة بالحقوق لجميع المواطنين".

ويأتي ذلك، على وقع السجال في المشهد الانتخابي الإسرائيلي عقب تغريدة للممثلة والمذيعة الإسرائيلية، روتم سيلع، قالت فيها "متى سيبث أحد ما في هذه الحكومة للجمهور أن إسرائيل هي دولة جميع مواطنيها. وجميع البشر ولدوا متساوين. والعرب أيضا هم بشر. والدروز كذلك...".

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ يعقب على إدخال أموال المنحة القطرية لغزة !!

نتنياهو يزعم : نرسل الأموال لغزة لمنع قيام دولة فلسطينية وللحفاظ على الانقسام بين فتح وحماس

فيديو يحبس الأنفاس: حوت يبتلع غواصا ثم يبصقه!

حماس : ننتظر ردا إسرائيليا حول "التهدئة" عبر الوسيط "المصري" خلال أيام

ملادينوف يغادر قطاع غزة بعد زيارته للمنطقة الصناعية ولقائه العمادي

المركز الفلسطيني يستنكر اعتقال امن غزة 12 مواطنا لدعوتهم لتجمع سلمي في جباليا الخميس

ميلادنوف يصل غزة وسيجتمع مع العمادي ويزور المنطقة الصناعية

الأخبار الرئيسية

33ira

فاجعة .. وفاة 3 اطفال من عائلة واحدة في حريق بمنزل برفح

وسط تعتيمٌ مقصودٌ و تسريبات كثيرة.. الكشف عن تفاصيل التفاهمات بين حماس وإسرائيل

استشهاد شاب متاثرا بجروحه خلال مسيرات غزة شرق البريج

العمادي

بتكلفة 1.7 مليون دولار.. العمادي يوقّع عقود 3 مشاريع جديدة في غزة

اموال

فتح: الاموال الاسرائيلية لغزة هدفها الانفصال وأربع قضايا خطط لها الاحتلال ونفذتها "حماس"