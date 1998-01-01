النقابة التونسية تفصل مطرباً بسبب التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

أعلنت النقابة التونسية لقطاع الموسيقي الاثنين، عن فصلها للفنان محسن الشريف، بسبب زيارته إسرائيل المتكررة.

وأصدرت النقابة بيانا أحاطت فيه القطاع الثقافي بقرارها شطب الشريف نهائيا من قائمة المطربين المنخرطين لديها، كما حذرت من التعاقد مع الفنان أو الاتفاق معه لتشغيله، تحت طائلة الملاحقة القضائية.

وأرجعت النقابة هذا القرار إلى ما وصفته "ممارسات مشينة أقدم عليه المطرب محسن الشريف وتعمده ربط علاقات مهنية وودية مع الكيان الصهيوني من خلال تردده المتكرر على إسرائيل والعمل فيها".

كما ذكرت النقابة أن الشريف "ضرب عرض الحائط التزام الشعب التونس والعربي اللامشروط بالقضية الفلسطينية العادلة والوقوف مع شعبها المكافح".

وظهر المطرب في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات، وهو يهتف بحياة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل فني خاص داخل إسرائيل حضره إسرائيليون من أصول تونسية.

وبرر الشريف لاحقا مشاركته في الحفل بتعرضه إلى ضغوط سياسية، ولم يعلق على قرار النقابة.

وتنشط في تونس منظمات مناهضة للتطبيع السياسي والثقافي مع الاحتلال الإسرائيلي اكتسبت نفوذا أكبر بعد ثورة 2011.

ونجحت هذه المنظمات وأحزاب يسارية وقومية تونسية عبر دعاوى قضائية عاجلة، في منع عروض إسرائيلية أو دخول وفود رياضية من إسرائيل إلى تونس.