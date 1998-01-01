الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال الليلة الفائتة وفجر اليوم، عدة مناطق بالضفة، واعتقلت شبانًا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، منزل الأسير المحرر سامر سليم شراب ومنزل وليد عبدات وتركت خرابا فيهما، في قرية عورتا جنوب شرق نابلس.

كما اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة كوبر قضاء رام الله وداهمت عدة منازل بينها منزل الاسير عمر البرغوثي، واعتقلت حذيفة لطفي البرغوثي وهو نجل الأسير لطفي البرغوثي.

واعتفلت قوات الاحتلال الشاب خالد الشريدة على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، مساء امس.

وداهمت قوات الاحتلال منزلاً وشرعت بتفتيشه وسط بلدة عناتا شمال شرق القدس، تزامناً مع اعتلاء الجنود أسطح منازل أخرى في المكان.

وشنت قوات الاحتلال حملة تمشيط في محيط مدينة سلفيت و بلدتي جماعين ومردة بعد اطلاق النار الذي تعرضت له مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة "اريئيل" المقامة على اراضي مدينة سلفيت.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد عبد أبو غنام (15 عاماً) في بلدة الطور شرق القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد يوسف هاشم موسى (22 عاماً) من منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب محمد عدنان عابد، بعد أن نصبت حاجز على مدخل كفردان بجنين وأوقفت مركبته، علماً أنه لم يمض على الإفراج عنه سوى شهر واحد.