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ملك الأردن التقى بومبيو وكوشنير وغرينبلات في واشنطن لبحث صفقة القرن

الثلاثاء 12 مارس 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن التقى بومبيو وكوشنير وغرينبلات في واشنطن لبحث صفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

حث وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، فرص السلام بالشرق الأوسط، و"صفقة القرن"، مع الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن، بحسب ما أكد مصدر أميركي مطلع، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمصدر، فإن الملك الأردني الذي يزور واشنطن هذه الأيام، التقى مساء يوم الإثنين، بالطاقم الأميركي، إذ استمر الاجتماع 45 دقيقة.

واجتمع الملك الأردني مع مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، أمس الإثنين. وقال مكتب بنس إنهما بحثا المعركة ضد متشددي تنظيم "داعش" وقرار ترامب إبقاء قوة صغيرة في سورية.

والتقى الملك عبد الله أيضا بالقائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.

وذكرت السفارة الأردنية في بيان، أن الاجتماع تناول أحدث التطورات في الشرق الأوسط والجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وجهود محاربة الإرهاب في إطار نهج شامل، والتعاون الأردني-الأميركي في هذا الصدد.

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