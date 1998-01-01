النقابة تطالب بالافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في غزة والضفة

غزة / سما /

استنكرت نقابة الصحفيين قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باعتقال الزميل الصحفي حمزة حماد مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي، وعدد من النشطاء على خلفية نشرهم منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن رأيهم في الأوضاع القاسية التي تعيشها غزة.

واستهجنت النقابة في بيانها، استمرار اعتقال زملاء اخرين من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت النقابة ان اعتقال الصحفيين يندرج في إطار تقييد حرية العمل الصحفي وانتهاك حرية الرأي والتعبير عنه، ودعت الى الافراج الفوري عنهم.

وتنظر النقابة ببالغ الخطورة الى اعتقال الصحفيين، وترفض هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكاً وتدخلاً مرفوضاً في شؤون الصحفيين، وتدعو الى وقفه تماماً.

واكدت النقابة انها تتابع قضية الزميل حمزة حماد من خلال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والقوى السياسية بغزة، وتتابع اعتقال الزملاء بالضفة الغربية قانونياً من خلال مستشارها القانوني، وان الامانة العامة تبذل كل جهودها لتأمين الافراج عنهم وعودتهم لعملهم وعائلاتهم.