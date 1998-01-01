  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النقابة تطالب بالافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في غزة والضفة

الإثنين 11 مارس 2019 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقابة تطالب بالافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في غزة والضفة


غزة / سما /

استنكرت نقابة الصحفيين قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باعتقال الزميل الصحفي حمزة حماد مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي، وعدد من النشطاء على خلفية نشرهم منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن رأيهم في الأوضاع القاسية التي تعيشها غزة.

  واستهجنت النقابة في بيانها، استمرار اعتقال زملاء اخرين من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت النقابة ان اعتقال الصحفيين يندرج في إطار تقييد حرية العمل الصحفي وانتهاك حرية الرأي والتعبير عنه، ودعت الى الافراج الفوري عنهم.

وتنظر النقابة ببالغ الخطورة الى اعتقال الصحفيين، وترفض هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكاً وتدخلاً مرفوضاً في شؤون الصحفيين، وتدعو الى وقفه تماماً.

واكدت النقابة انها تتابع قضية الزميل حمزة حماد من خلال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والقوى السياسية بغزة، وتتابع اعتقال الزملاء بالضفة الغربية قانونياً من خلال مستشارها القانوني، وان الامانة العامة تبذل كل جهودها لتأمين الافراج عنهم وعودتهم لعملهم وعائلاتهم.

#نقابة الصحفيين #غزة #قطاع غزة #الضفة #اعتقال صحفيين

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم: تفاهمات لاحتواء التوتر في الاقصى وغزة وهي كالتالي ..

صور: العمادي يلتقي قيادة حماس فور وصوله غزة

فيديو يحبس الأنفاس: حوت يبتلع غواصا ثم يبصقه!

حماس : ننتظر ردا إسرائيليا حول "التهدئة" عبر الوسيط "المصري" خلال أيام

ميلادنوف يصل غزة وسيجتمع مع العمادي ويزور المنطقة الصناعية

مكتب الرئيس عباس : نفضل فوز غانتس برئاسة الوزراء في إسرائيل

شهيد متأثرا بجراحه في خانيونس جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

العمادي

بتكلفة 1.7 مليون دولار.. العمادي يوقّع عقود 3 مشاريع جديدة في غزة

اموال

فتح: الاموال الاسرائيلية لغزة هدفها الانفصال وأربع قضايا خطط لها الاحتلال ونفذتها "حماس"

الشيخ

حسين الشيخ يعقب على إدخال أموال المنحة القطرية لغزة !!

ملادينوف

ملادينوف يغادر قطاع غزة بعد زيارته للمنطقة الصناعية ولقائه العمادي

نتنياهو يزعم : نرسل الأموال لغزة لمنع قيام دولة فلسطينية وللحفاظ على الانقسام بين فتح وحماس