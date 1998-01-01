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محافظ نابلس يستقبل وفدا من ملتقى سفراء فلسطين للسلام

الإثنين 11 مارس 2019 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يستقبل وفدا من ملتقى سفراء فلسطين للسلام


نابلس / سما /

استقبل إبراهيم رمضان محافظ نابلس، اليوم الاثنين، وفداً من ملتقى سفراء فلسطين للسلام ضم رئيس الملتقى الدكتور محمد زهران حسونة، ونائب الرئيس واصف معلا، وأمينة السر سبأ الشولي، وأمينة الصندوق سوسن باكير، وعضوي الملتقى إسحاق السامري وكريمان شموط.

وجرى اللقاء بحضور نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة ، ورحب رمضان بالوفد مؤكداً على أهمية التعاون المشترك ما بين المحافظة والملتقى في المستقبل.

وقدم حسونة تعريفاً مفصلاً حول الملتقى وطبيعة عمله والأنشطة التي يقوم بها، مؤكداً على أن هدف الملتقى هو تنموي وليس سياسي.

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