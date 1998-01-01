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الاحتلال يعتقل شاب من جنين واخر مقدسي

الإثنين 11 مارس 2019 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شاب من جنين واخر مقدسي


جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شابا من بلدة كفردان، غرب جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عدنان عابد، أثناء مروره عبر حاجز عسكري نصبته على شارع حيفا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الاثنين، المقدسي بهجت محمد علي الرازم بعد دهم منزله بحارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

يشار الى أن الشاب بهجت كان تعرض إلى إصابة في الرأس قبل اسبوعين على ايدي قوات الاحتلال في باب الرحمة داخل المسجد الاقصى وتم نقله حينها الى المشفى لتلقي العلاج.

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