العاهل الاردني يبحث السلام بالشرق الاوسط مع بومبيو وكوشنر وجرينبلات

واشنطن /سما/

قال مصدر أمريكي مطلع، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر وجيسون غرينبلات بحثوا فرص السلام بالشرق الأوسط، مع العاهل الأردني الملك عبد الله في واشنطن اليوم.

وأضاف المصدر، أن الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة جرى في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن.

وعاد كوشنر و غرينبلات مؤخرا من جولة في دول الخليج العربية سعيا خلالها لحشد دعم الزعماء العرب بشأن الجزء الاقتصادي في مقترح خطة سلام بالشرق الأوسط، من المتوقع أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهور المقبلة، فيما لم تشمل الجولة الاردن.

ومن المقرر أن يجتمع العاهل الأردني مع أعضاء في الكونجرس يوم غدا الثلاثاء، ومنهم أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

والتقى الملك عبد الله اليوم الاثنين، بالقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.

وذكرت السفارة الأردنية في بيانها، أن الاجتماع تناول أحدث التطورات في الشرق الأوسط والجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وجهود محاربة الإرهاب في إطار نهج شامل، والتعاون الأردني-الأمريكي في هذا الصدد.