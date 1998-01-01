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بتكلفة 1.7 مليون دولار.. العمادي يوقّع عقود 3 مشاريع جديدة في غزة

الإثنين 11 مارس 2019 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتكلفة 1.7 مليون دولار.. العمادي يوقّع عقود 3 مشاريع جديدة في غزة


غزة / سما /

وقّع السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، عقود إنشاء ثلاثة مشاريع جديدة في قطاع غزة.

وبحسب موقع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تبلغ تكلفة المشاريع الجديدة نحو 1.7 مليون دولار أمريكي،و تشمل إنشاء مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة - المرحلة الأولى، والتي تشمل الأعمال الخرسانية والبناء والأسوار الخارجية، بتكلفة ما يقارب 630 ألف دولار أمريكي، حسب موقع اللجنة الإلكتروني.

و تتضمن المشاريع الجديدة كلاً من مشروع إنشاء مسجد حي الهدى السكني في جحر الديك بتكلفة 704 ألف دولار أمريكي، وكذلك أعمال إنشاء وتجهيز خزان وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بتكلفة نحو 350 ألف دولار، وبسعة مليوني لتر.

يشار إلى أن اللجنة القطرية قد بدأت اليوم الاثنين صرف الدفعة الرابعة من المساعدة النقدية للأسر الفقيرة، حيث ستستفيد من المساعدة 55 ألف عائلة، بواقع 100$ لكل عائلة.

وتأتي هذه المساعدة ضمن منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإغاثة سكان قطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

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