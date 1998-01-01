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الهباش: إدخال الأموال إلى حماس في غزة " حرام وسحت" ويحرم قبولها

الإثنين 11 مارس 2019 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: إدخال الأموال إلى حماس في غزة " حرام وسحت" ويحرم قبولها


رام الله / سما /

قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، اليوم الاثنين، إن إدخال الأموال إلى حماس في غزة " حرام وسحت" ويحرم قبولها.

واضاف الهباش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر":" فتوى أتحدى كل الدنيا أن تقول بضدها وفقًا لشريعة الله الواحد الأحد: ما دام إدخال الأموال لحماس في غزة، وباعتراف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو جزء من الاستراتيجية الاسرائيلية لإبقاء الفلسطينيين منقسمين، فإن هذه الأموال حرامٌ وسُحْت، يَحْرُمُ قبولها أو السماح بدخولها"

ويذكر أن صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية، نقلت عن مصدر حضر الاجتماع الذي عقده حزب الليكود الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دافع عن سماح إسرائيل بتحويل الأموال القطرية بصورة منتظمة إلى غزة، وأن ذلك إنما يشكّل جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا تهدف للإبقاء على الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس".

فتوى أتحدى كل الدنيا أن تقول بضدها وفقًا لشريعة الله الواحد الأحد: ما دام إدخال الأموال لحماس في غزة، وباعتراف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو جزء من الاستراتيجية الاسرائيلية لإبقاء الفلسطينيين منقسمين، فإن هذه الأموال حرامٌ وسُحْت، يَحْرُمُ قبولها أو السماح بدخولها

— Dr Mahmoud Alhabbash (@DAlhabbash) ١١ مارس ٢٠١٩
#محمود الهباش #رام الله #حماس #الاموال القطرية #قطاع غزة #غزة #الانقسام

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