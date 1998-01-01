  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتفليقة يعلن عدم ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية

الإثنين 11 مارس 2019 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتفليقة يعلن عدم ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية


الجزائر /سما/

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الاثنين، عدم ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وسائل اعلام جزائرية، أن الرئيس بوتفليقة أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.

وعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده مساء الأحد بعد قضاء أسبوعين في مستشفى سويسري "لإجراء فحوص طبية روتينية".

يشار إلى أن بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، سافر إلى جنيف في 24 فبراير بعد يومين من خروج عشرات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات احتجاج ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

#بوتفليقة #الجزائر

الأكثر قراءة اليوم

من هو محمد اشتية؟

موقع عبري يزعم: تفاهمات لاحتواء التوتر في الاقصى وغزة وهي كالتالي ..

البيت الأبيض للإنجيليين: "صفقة القرن" لا تشمل التنازل عن القدس للفلسطينيين

صور: العمادي يلتقي قيادة حماس فور وصوله غزة

فيديو يحبس الأنفاس: حوت يبتلع غواصا ثم يبصقه!

ميلادنوف يصل غزة وسيجتمع مع العمادي ويزور المنطقة الصناعية

مكتب الرئيس عباس : نفضل فوز غانتس برئاسة الوزراء في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

اموال

فتح: الاموال الاسرائيلية لغزة هدفها الانفصال وأربع قضايا خطط لها الاحتلال ونفذتها "حماس"

الشيخ

حسين الشيخ يعقب على إدخال أموال المنحة القطرية لغزة !!

ملادينوف

ملادينوف يغادر قطاع غزة بعد زيارته للمنطقة الصناعية ولقائه العمادي

نتنياهو يزعم : نرسل الأموال لغزة لمنع قيام دولة فلسطينية وللحفاظ على الانقسام بين فتح وحماس

حماس : ننتظر ردا إسرائيليا حول "التهدئة" عبر الوسيط "المصري" خلال أيام