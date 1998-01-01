بوتفليقة يعلن عدم ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية

الجزائر /سما/

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الاثنين، عدم ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وسائل اعلام جزائرية، أن الرئيس بوتفليقة أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.

وعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده مساء الأحد بعد قضاء أسبوعين في مستشفى سويسري "لإجراء فحوص طبية روتينية".

يشار إلى أن بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، سافر إلى جنيف في 24 فبراير بعد يومين من خروج عشرات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات احتجاج ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة.