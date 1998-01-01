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العمادي يبحث مع شخصيات دولية سبل تخفيف الأزمات الانسانية في غزة

الإثنين 11 مارس 2019 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يبحث مع شخصيات دولية سبل تخفيف الأزمات الانسانية في غزة


غزة / سما /

التقى السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عدد من الشخصيات الدولية والاعتبارية في مدينة القدس أمس الاحد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاتصالات التي يُجريها مع عدد من الأطراف الدولية لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

والتقى العمادي بـ "جون كلارك"، رئيس بعثة الرباعية الدولية في القدس ورام الله، واستعرضا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وذكر موقع اللجنة القطرية لاعمار غزة، أن الطرفان بحثا سبل تخفيف الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، مثل خط الكهرباء 161 وخط الغاز لمحطة توليد الكهرباء، بحسب موقع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

كما التقى السفير العمادي بماري إليزابيث، رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في فلسطين، مثمنا دورهم في تقديم الدعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني.

وعقد العمادي في ذات اليوم لقاءً مع توكوميتسو كوباياشي، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس (UNOPS)، مستعرضا معه المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع غزة، والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية ووفق الآلية المحددة لإدخال المواد.

ومن جهته قدم توكوميتسو الشكر لدولة قطر على المنحة التي قدمتها لدعم وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بالإضافة إلى المنح الإغاثية الأخرى.

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