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توقيع اتفاقية لبناء 23 ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

الإثنين 11 مارس 2019 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية لبناء 23 ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاثنين،  انه تم التوقيع على اتفاقية لبناء 23 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفقا لموقع القناة العبرية السابعة، فإن الاتفاق وقع بين وزارة المالية الاسرائيلية وما يسمى هيئة الأراضي الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، مشيرا إلى أن الاتفاقية تم التوقيع عليها بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتنص الاتفاقية على بناء 23 ألف وحدة استيطانية، إلى جانب استثمار 1.5 مليار شيكل في البنية التحتية لتطوير أحياء القدس القديمة و"الجديدة"، وتخصيص أراض واسعة لتصبح محلات تجارية.

وقال نتنياهو خلال حفل توقيع الاتفاقية "اليهود يبنون في القدس قبل 3000 سنة، واليهود يبنون في القدس اليوم، القدس ليست مستوطنة، القدس هي عاصمة إسرائيل للأبد ، 3000 سنة جزء من وجودنا الأبدي".

وقال موشيه كحلون وزير المالية، إن إسرائيل تستثمر المليارات سنويا في القدس، مؤكدا على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في ذكرى وفاة رئيس الوزاراء الاسرائيلي مناحيم بيغين.

#الاستيطان #القدس #اسرائيل

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