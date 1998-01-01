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حسين الشيخ يعقب على إدخال أموال المنحة القطرية لغزة !!

الإثنين 11 مارس 2019 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ يعقب على إدخال أموال المنحة القطرية لغزة !!


غزة / سما /

عقب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الاثنين، على إدخال أموال المنحة القطرية إلى حركة "حماس" في قطاع غزة.

قال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": نتنياهو يقول إن ادخال الأموال إلى حماس جزء من استراتيجية الحفاظ على الانقسام الفلسطيني!!".

وأضاف:"حماس على الملأ تعلن عن رغبتها في ايجاد صيغة حل دائمة تكرس الانقسام وتخلق حاله من الهدوء مقابل حفنة دولارات وبعض الامتيازات من سلطات الاحتلال!!!".

يشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بدأت اليوم الاثنين صرف الدفعة المالية الرابعة من المساعدة النقدية لعشرات ألاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بقيمة 100 دولار.

#حسين الشيخ #الاموال القطرية #قطاع غزة #غزة #المنحة القطرية #حماس

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