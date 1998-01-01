بشارة يدعو النرويج لمساندة فلسطين في خطوات التحكيم المقبلة

رام الله / سما /

دعا شكري بشارة وزير المالية والتخطيط، اليوم الاثنين، النرويج الى مساندة جهود دولة فلسطين، في خطوات التحكيم المقبلة المتعلقة بالخروقات الإسرائيلية للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

دعوة بشارة جاءت، خلال لقائه بوزيرة الخارجية النرويجية آن ماري إيركسون، في مدينة رام الله لبحث أهم المواضيع والأولويات، التي ستناقش في اجتماع المانحين المنوي عقده نهاية الشهر المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

واطلع بشارة، الوفد النرويجي على الوضع المالي في فلسطين، مقدما لمحة عن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الجانب الاسرائيلي باقتطاع مبالغ من أموال العائدات الضريبية، التي هي أموال الشعب الفلسطيني.

وشدد بشارة على قانونية مساعدة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، بموجب قوانين فلسطينية معمول بها منذ عقدين.

وبحث الوزير بشارة مع وزيرة الخارجية النرويجية المطالب والأولويات التي يجب مناقشتها في اجتماع المانحين المقبل، مؤكداً أهمية الدور النرويجي في الضغط على إسرائيل لتحويل أموال العائدات الضريبية كاملة دون أي اقتطاعات.

وأشار إلى أن اسرائيل سبق وقامت باقتطاع وحجز أموال المقاصة بشكل أحادي، وغير مبرر وأنه يجب وضع حد لهذا النهج وعلى إسرائيل تحمل عواقب إجراءاتها المجحفة.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية النرويجية أن مملكة النرويج على أتم الاستعداد لتنسيق عملية التواصل مع الجانب الإسرائيلي، في اجتماع المانحين بحضور أطراف أخرى للمساعدة في إطار التحكيم.