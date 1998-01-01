الحمد الله يستقبل رئيس مؤسسة الاغاثة التعليمية

رام الله / سما /

استقبل رامي الحمد الله رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الاثنين، رئيس مؤسسة الإغاثة التعليمية الأمير السعودي منصور بن مسلم، في مكتبه بمدينة رام الله، وبحضور وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووكيل الوزارة بصري صالح.

ورحب الحمد الله بالأمير بن مسلم والوفد المرافق له، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس، مشيدا بتوقيع اتفاقية التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومؤسسة الإغاثة التعليمية، بهدف تطوير التعليم والبيئة التعليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تطبيق التعليم المتكافئ والشامل للجميع.

وأكد الحمد الله على اهمية التعليم في فلسطين لما له من دور في الحفاظ على ديمومة القضية الفلسطينية، مثمنا الدعم السعودي المتواصل، والمواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس حكومة تسيير الأعمال، الى ضرورة تكثيف الزيارات العربية لفلسطين.