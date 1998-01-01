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الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد عاصم البرغوثي

الإثنين 11 مارس 2019 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد عاصم البرغوثي


رام الله / سما /

قدم الإدعاء العسكري الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد المعتقل عاصم البرغوثي بتهمة تنفيذه علميتي إطلاق نار أدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وبحسب بيان للجيش، فإنه تم تقديم لائحة الاتهام أمام محكمة عوفر العسكرية ضد البرغوثي الذي شارك مع شقيقه صالح "الذي اغتيل سابقا" عملية إطلاق نار عند عوفرا في التاسع من ديسمبر/ كانون أول الماضي ما أدى لمقتل مستوطن، وبعد 4 أيام نفذ عملية إطلاق نار عند جفعات آساف أدت لمقتل جنديين.

ووفقا للبيان، فإن اللائحة تتضمن اتهامات أمنية خطيرة تشمل اتهاما بالتعمد بالقتل 3 مرات، وتنفيذ هجمات خطيرة.

ولفت البيان إلى أنه تم تمديد اعتقاله بناءًا على طلب النيابة لحين استكمال الإجراءات بحقه.

#عاصم البرغوثي #لائحة اتهام #الجيش الإسرائيلي #اعتقال

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