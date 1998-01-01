ملادينوف يغادر قطاع غزة بعد زيارته للمنطقة الصناعية ولقائه العمادي

غزة / سما /

غادر نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء اليوم الاثنين، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

ووفقا لادارة معبر بيت حانون، المنسق الخاص لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف " يغادر قطاع غزة قبل قليل عبر حاجز بيت حانون.

وكان مصدر مطلع في مكتب ميلادينوف، أكد ان زيارته لغزة مرتبطة بمحاولة تثبيت التهدئة في القطاع اضافة الى الاشراف على مشاريع التشغيل المؤقت لنحو 10 الاف خريج جامعي.

يشار الى أن مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط نيكولاي ميلادينوف قد وصل ظهر اليوم الاثنين الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وسيلتقي ميلادينوف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقيادة الحركة بغزة، لبحث مشاريع إنسانية وخدماتية وتطويرية سيتم تنفيذها ضمن تفاهمات تثبيت الهدوء بغزة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، قد زار المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة، لمناقشة ملفات اقتصادية وصناعية.

كما سيلتقي ميلادينوف ,السفير القطري محمد العمادي.

ووصل أمس القطاع، السفير القطري محمد العمادي وصل غزة، عبر معبر بيت حانون / "إيرز" شمال القطاع.