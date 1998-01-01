الشرطة تضبط 3 قطع أثرية ذهبية نادرة من العصر الاموي

الخليل / سما /

ضبطت الشرطة، اليوم الاثنين، 3 قطع اثرية ذهبية نادرة تعود للعصر الاموي في الخليل .

وذكــــر بيـان صادر عن إدارة العلاقـات العامــة والاعلام بالشرطـة " بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة السياحة والاثار والمتعلقة بحيازة أحد الأشخاص لقطع اثرية ويقوم بنقلها بمركبته الخاصة , على الفور قامت الشرطة بعمل حاجز تفتيش على خط سير المركبة لتفتيشها وضبط ما بداخلها من قطع اثرية " .

وأضاف: بأنه ولدى اقتراب المركبة المشتبه بها لحاجز التفتيش ، قام ضباط شرطة السياحة والاثار بإيقافها والقاء القبض على سائقها، وبتفتيشها تم العثور على ثلاث قطع اثرية تبين بعد فحصها انها قطع ذهبية نادرة تعود للعصر الاموي حيث تم التحرز عليها وفق الأصول .

وأكد البيان بأنه تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .