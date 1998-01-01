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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

الإثنين 11 مارس 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين،  أن السفر غدا الثلاثاء، عبر معبر رفح البري سيكون للمتبقي م للحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف (3/6)، إضافة لحافلة الجوازات المصرية و الحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت الداخلية المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الاربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف المسافرين

#وزارة الداخلية #معبر رفح #المسافرين #الية السفر #قطاع غزة #مصر

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