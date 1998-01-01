نابلس: مستوطنون يهاجمون المزارعين في بورين

نابلس / سما /

هاجم المستوطنون، اليوم الاثنين، المزارعين في بلدة بورين جنوب نابلس، أثناء فلاحة أراضيهم.

وقال يحيى قادوس رئيس مجلس قروي بورين، أن المزارعين توجهوا صباحا لحراثة أراضيهم للواقعة في منطقة الميادين جنوبي البلدة والقريبة من مستوطنة "يتسهار"، ترافقهم أربعة جرارات زراعية، بعد الحصول على تنسيق للعمل فيها لثلاثة أيام.

وأضاف: أن نحو 25 مستوطنا من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المزارعين أثناء عملهم، وحاولوا منعهم من مواصلة عملهم وطردهم من أراضيهم.

وحضرت للمكان قوات الاحتلال، فيما أصر المزارعون على استكمال عملهم.