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ريفلين ينتقد نتنياهو بعد هجومه ضدّ العرب في إسرائيل وهذا ما قاله..

الإثنين 11 مارس 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين ينتقد نتنياهو بعد هجومه ضدّ العرب في إسرائيل وهذا ما قاله..


القدس المحتلة / سما /

وجّه رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انتقادًا لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد تصريحاته الأخيرة ضد العرب في إسرائيل، والتي قال فيها إن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، وإنما دولة قومية للشعب اليهودي.

وقال ريفلين في مؤتمر معهد ترومان بالجامعة العبرية في القدس، لن يكون في إسرائيل أبدًا مواطنون من الدرجة الثانية، وأنها ستواصل المساواة التامة لجميع مواطنيها.

وأضاف: "هناك خطابًا غير مقبول يتداول مؤخرًا تجاه مواطني إسرائيل العرب، وهذا نرفضه، فالكل سواسية، حتى في إدلاء أصواتهم بالانتخابات".

وقال خلال المؤتمر الخاص بذكرى 40 عامًا على توقيع معاهدة السلام مع مصر، إنه يأمل في أن يرى اليوم الذي سيتم فيه وقف الحروب وسفك الدماء بين الإسرائيليين والعرب.

#الرئيس الاسرائيلي #ريفلين #نتنياهو #العرب #اسرائيل

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