مجلس الاوقاف: لا تفاهمات جديدة بشأن مصلى باب الرحمة والتصعيد يتوقف على سلوك الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أكد حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم الاثنين، انه حتى الان لا يوجد أي تفاهمات بين الحكومة الاردنية وسلطات الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة.

وأوضح عبد القادر أن الحكومة الأردنية مصرّة على موقفها وعلى موقف مجلس الأوقاف الإسلامي بأن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك، ولا يمكن لسلطات الاحتلال إغلاقه، مضيفا أن التصعيد على الأرض يتوقف على سلوك شرطة الاحتلال.

وجدد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال اجتماعه، على موقفه الرافض بالتوجه لمحاكم الاحتلال، وعدم اعترافه بقرارات الاحتلال وبولاية أي محكمة اسرائيلية على الأقصى، كما أكدوا على مواصلة فتح مصلى باب الرحمة والاستعداد لترميمه.

وحمّل مجلس الأوقاف حكومة الاحتلال المسؤولية إزاء أي تداعيات قد تنجم عن إغلاق مصلى باب الرحمة بالقوة.