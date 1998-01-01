الجامعة العربية الامريكية تنظم محاضرة تعريفية بالطائفة السامرية

جنين / سما /

نظمت الجامعة العربية الامريكية محاضرة تعريفية لطلبتها عن الطائفة السامرية في الوطن، بهدف تعريفهم بأقدم طائفة في العالم وعاداتهم وتقاليدهم، استضافت فيها كاهن الطائفة السامرية ومدير المتحف السامرية في نابلس حسني واصف الكاهن.

افتتح المحاضرة مساعد رئيس الجامعة العربية الامريكية للشؤون المجتمعية الدكتور اياد دلبح بكلمة رحب فيها بالحضور، مشيرا الى ان الطائفة السامرية جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية المحاضرة ليتعرف الطلبة على الطائفة السامرية، وعاداتهم وتقاليدهم.

بدوره، شكر كاهن الطائفة السامرية حسني واصف الكاهن الجامعة العربية الامريكية على استضافته في هذه المحاضرة، مؤكدا على أهمية التواصل بين الجامعات الفلسطينية والطائفة، مشيرا الى ان هذه الطائفة متواجدة على جبل جرزيم في نابلس منذ اكثر من 3500 سنة، يؤمنون بالمذهب الإسرائيلي، وهي السلالة الحقيقية لشعب إسرائيل، مؤكدا على ان الطائفة ليست يهودية، وان جبل جرزيم هو المكان المقدس الذي ذكر في التوراة وليس كما حرف في توراة اليهود ان مدينة القدس هي المكان المقدس، موضحا ان بين التوراة اليهودية والتوراة السامرية 7000 خلاف، متطرقا الى المتحف السامري الذي أقيم مؤخرا في جبل جرزيم حيث يعكس الصورة الكاملة عن الطائفة وعاداتهم وتقاليدهم.

من جانبه، أحد العاملين في المتحف السامري عبد الله الكاهن، والذي لبس زي الطائفة، قدم شرحا عن عادات وتقاليد الطائفة وخاصة في يوم السبت المقدس.