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المجدلاوى يطالب بحماية الأسرى نتيجة الاستهتار بحياتهم من قبل إدارة السجون

الإثنين 11 مارس 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

طالب مدير عام هيئة شؤون الاسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوي اليوم الاثنين المؤسسات الحقوقية والانسانية بحماية الأسرى الفلسطينيين من خطر أجهزة التشويش والخطر البيئى والبيولوجى المنبعث من مفاعل ديمونا والمؤثر على كل من معتقل النقب وسجن نفحة وريمون وايشل .

وأضاف المجدلاوى أن الجهات الأمنية  والقضائية ووزارة الصحة الإسرائيلية منحت التصاريح بزيادة نسبة التجارب الطبية والأدوية على الأسرى ، الأمر الذى خلف عشرات المصابين بالأمراض المزمنة دون رعاية وعناية طبية .

وقال أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى عامة " والموجودين بمستشفى سجن مراج  بالرملة " خاصة كونهم بحالة صحية متردية ، وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبى وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى ، والطعام الملائم والمناسب لأوضاعهم .

وطالب المجدلاوى المؤسسات الحقوقية والانسانية بالضغط على الاحتلال لتوفير حصص غذائية ملائمة للمرضى وفق حالتهم الصحية ، والسماح بادخال طواقم طبية من وزارة الصحة الفلسطينية لمتابعة أوضاع الأسرى المرضى لانقاذهم من العبث والاستهتار المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية .

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