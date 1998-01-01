نتنياهو يزعم : أبو مازن ساهم بفصل غزة عن الضفة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الرئيس ، محمود عباس، ساهم بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وأتت تصريحاته، اليوم الإثنين، خلال جلسة حزب الليكود، معقبا على صرف أموال المنحة القطرية للعائلات المحتاجة في القطاع.

وتساءل نتنياهو في محاولة منه للتهرب من مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي حيال حصار غزة المتواصل منذ 12 عاما، "ماذا فعل أبو مازن هنا؟، حصل على ردة عكسية وانتصار غير عادي؟، ففي اللحظة التي لا يوزع فيها المال، يتم إنشاء الفصل بين الضفة الغربية وغزة".

كما تطرق نتنياهو إلى المشهد الانتخابي والوضع السياسي في البلاد، حيث استعرض أمام أعضاء الليكود الرسائل التي يجب عليهم أن يمروها للناخبين ضد حزب "كاحول-لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، قائلا: "في هذه المرحلة لست بصدد الاهتمام بأحزاب اليمين الصغيرة التي قد لا تنجح في عبور نسبة الحسم"، مضيفا: "اعتقد نحن في معركة مهمة، تخيلوا المحيط الإسرائيلي كالغواصة، من ناحية هناك حزب الليكود ومن الجهة الأخرى لابيد وغانتس، من ناحيتنا نقل مقاعد من لابيد وغانتس لليكود يعد انتصارا".

وأضاف نتنياهو: "يمكننا تحمل خسارة في معسكر اليمين إذا ما نجحنا بنقل بعض المقاعد إلينا، فهذه معركة يعيها جيدا حزب "كاحول-لافان"، فالناخب لا يفهم أنه يصوت إلى لابيد، تعتقدون أن لابيد يمكنه أن يدير الحكومة؟، هذا مثير للخوف، علينا أن نذكر جمهور الناخبين بذلك".

وأوصى نتنياهو أعضاء الليكود بتمرير عدة رسائل للناخبين ضد قيادات حزب "كاحول-لافان"، بالترويج لمشاركة غانتس في إحياء ذكرى من وصفهم بـ"الإرهابيين"، قائلا إن "الجمهور الإسرائيلي لا يحب سياستهم ولا يريد سياسة اقتصادية على نهج الهستدروت، التي تقيد المنافسة الاقتصادية في السوق، في الوقت الذي يدع الليكود نحو تعزيز المنافسة".

وتعهد نتنياهو خلال الجلسة، بأن حقيبة التربية والتعليم ستبقى لدى حزب الليكود في حال شكل الحكومة المقبلة، وعندما سئل عن دولة فلسطينية، أعلن عن تراجعه بشكل نهائي عما ورد من تصريحات له في خطاب "بار-إيلان".