غانتس يهاجم نتنياهو: كان مناحيم بيغن سيطردك من الليكود

القدس المحتلة / سما /

هاجم زعيم حزب أزرق وأبيض بيني غانتس رئيس الحكومة الإسرائيلية وحزب الليكود بنيامين نتنياهو في الذكرى الأربعين لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر و 27 عاما على وفاة مناحيم بيغن.

وكتب جانز في مقال على صفحته على "فيسبوك" اليوم الإثنين: "نحتفل الآن بمرور 27 عاما على وفاة مناحيم بيغن و40 عاما من اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر الذي وقعه بيغن والرئيس المصري أنور السادات".

وأضاف: "كجندي شاب، تشرفت بتأمين قافلة السادات في إسرائيل، في الأيام التي أعطت الأمل لجيل كامل، لكن الحقيقة هي أن مناحيم بيغن في حزب الليكود لم يكن يقبل بنتنياهو".

وتابع: "كان بيغن وطني إسرائيلي، وهو مؤسس جذور اليمينية ودافع عن الديمقراطية وكان حارساً للأمن وسعى من أجل السلام وكان زعيماً اجتماعياً متماسكاً وضد التحريض على الطائفية.

وحاول غانتس في مقاله التقليل من شأن نتنياهو وأن هناك فروقاً كبيرة بينه وبين بيغن الذي كان من حزب الليكود.