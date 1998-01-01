  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس يهاجم نتنياهو: كان مناحيم بيغن سيطردك من الليكود

الإثنين 11 مارس 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يهاجم نتنياهو: كان مناحيم بيغن سيطردك من الليكود


القدس المحتلة / سما /

هاجم زعيم حزب أزرق وأبيض بيني غانتس رئيس الحكومة الإسرائيلية وحزب الليكود بنيامين نتنياهو في الذكرى الأربعين لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر و 27 عاما على وفاة مناحيم بيغن.

وكتب جانز في مقال على صفحته على "فيسبوك" اليوم الإثنين: "نحتفل الآن بمرور 27 عاما على وفاة مناحيم بيغن و40 عاما من اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر الذي وقعه بيغن والرئيس المصري أنور السادات".

وأضاف: "كجندي شاب، تشرفت بتأمين قافلة السادات في إسرائيل، في الأيام التي أعطت الأمل لجيل كامل، لكن الحقيقة هي أن مناحيم بيغن في حزب الليكود لم يكن يقبل بنتنياهو".

وتابع: "كان بيغن وطني إسرائيلي، وهو مؤسس جذور اليمينية ودافع عن الديمقراطية وكان حارساً للأمن وسعى من أجل السلام وكان زعيماً اجتماعياً متماسكاً وضد التحريض على الطائفية.

وحاول غانتس في مقاله التقليل من شأن نتنياهو وأن هناك فروقاً كبيرة بينه وبين بيغن الذي كان من حزب الليكود.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط فحص لاسماء المستفيدين.. صرف الدفعة الرابعة من المنحة القطرية

من هو محمد اشتية؟

الكلمات الأخيرة لرئيس الحكومة الحمد الله بعد تكليف الرئيس اشتيه وهذا ما قاله...

اشتية يرد على التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة وهذا ما قاله ..

الرئيس يكلف اشتيه رئيسا للحكومة الجديدة

البيت الأبيض للإنجيليين: "صفقة القرن" لا تشمل التنازل عن القدس للفلسطينيين

سلطة النقد تصدر تعميماً للمصارف بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يزعم : أبو مازن ساهم بفصل غزة عن الضفة

حماس : ننتظر ردا إسرائيليا حول "التهدئة" عبر الوسيط "المصري" خلال أيام

ميلادنوف يصل غزة وسيجتمع مع العمادي ويزور المنطقة الصناعية

"هآرتس" تكشف مستجدات المنحة القطرية لغزة

موقع عبري يزعم: تفاهمات لاحتواء التوتر في الاقصى وغزة وهي كالتالي ..