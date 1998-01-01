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فتح : نرحب بتكلف شتيه ونقف خلفه لتحقيق ما جاء في كتاب التكليف من الرئيس

الإثنين 11 مارس 2019 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : نرحب بتكلف شتيه ونقف خلفه لتحقيق ما جاء في كتاب التكليف من الرئيس


رام الله / سما /

أكدت حركة فتح وعلى لسان عضو  مجلسها الثوري والمتحدث باسمها أسامه القواسمي وقوف حركة فتح موحدة خلف رئيس الحكومة المكلف الدكنور محمد شتية لتحقيق ما جاء في كتاب التكليف من السيد الرئيس محمود عباس

وأعرب القواسمي عن ثقة حركة فتح بخيار الرئيس وتكليفه لشتية لتشكيل حكومة فصائلية وطنية تتحمل المسؤوليات الصعبة في ظروف استثنائية تمر بها قضيتنا الوطنية على الصعيد السياسي والاقتصادي

وختم القواسمي بالقول اننا في حركة فتح  ومعنا شعبنا الفلسطيني الابي لقادرون بفعل الوعي الوطني، ومعرفة أسباب الحصار الامريكي الاسرائيلي، على الخروج من عنق الزجاجة بسلامة وطنية كاملة،  دون انتقاص حق من حقوقنا الراسخة، ومن خلال الفهم العميق للاولويات  في المرحلة القادمة، وندعو شعبنا العظيم كما عودنا دائما الى اظهار أعلى درجات الصبر والتعاضد والتكافل والالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس الثابت على المواقف الوطنية

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