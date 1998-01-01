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وزير الصحة يبحث مع الأمم المتحدة مستجدات الوضع الصحي

الإثنين 11 مارس 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الصحة د. جواد عواد ظهر اليوم، مع نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقً الشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك، أخر التطورات والمستجدات بما يتعلق بالأوضاع الصحي في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده الوزير عواد مع المبعوث الأممي د. جيمي، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روانكشوب ، ووكيل وزارة الصحة د. أسعد الرملاوي، وذلك في مكتب وزير الصحة برام الله.

وأطلع وزير الصحة مبعوث الأمم المتحدة على أخر تطورات الوضع الصحي، والجهود التي تبذلها الوزارة من أجل النهوض به، وتقديم الخدمات للمواطنين، بالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها نتيجة سياسات وممارسات الإحتلال الإسرائيلي.

وأكد الوزير عواد على إستمرار العمل للتخفيف من معاناه أبنائنا المواطنين، والعمل على توفير الخدمات الصحية والطبية لهم بشكل لائق ودائم وأمن.

 
#وزير الصحة #الأمم المتحدة

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