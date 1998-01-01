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"التربية" تناقش توحيد وتصنيف التخصصات في مؤسسات التعليم العالي

الإثنين 11 مارس 2019 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، من خلال الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي خطوات توحيد وتصنيف وترميز البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي، وذلك للوصول إلى نظام موحد يستند إلى تصنيف دولي يسهم في تطوير العمل في الوزارة.

جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن الإدارتين العامتين العامة للتعليم الجامعي، والتعليم المهني والتقني، والهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.

وأكد المجتمعون ضرورة العمل من أجل توحيد وتصنيف البرامج وترميزها حسب النظام العالمي لمسميات البرامج والتخصصات ISCED وإصدار دليل فلسطيني بهذا الخصوص.

وتخلل اللقاء عرض تقديمي حول واقع قاعدة بيانات التعليم العالي ونظام جمع ونشر المعلومات، إضافة إلى استعراض نتائج دراسة أجرتها الوزارة حول نسبة التوافق والتعارض بين مسميات البرامج والتخصصات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة.

#التربية والتعليم

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