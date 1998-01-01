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زيدان يرفض العودة لتدريب ريال مدريد

الإثنين 11 مارس 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يرفض العودة لتدريب ريال مدريد


وكالات / سما /

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رفض العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد ، بعد انتشار أخبار تلمح إلى عودته بعد عام واحد على ترك النادي.

وأكد برنامج “شرينجيتو” الإسباني الشهير منذ أيام موافقة زين الدين زيدان على تدريب ريال مدريد ابتداءً من الموسم القادم ، لكن صحيفة “بايس” الإسبانية نفت ذلك.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى رفض زين الدين زيدان العودة إلى ريال مدريد خلال الموسم القادم.

وأضاف المصدر أن الرئيس فلورنتينو بيريز ويده اليمنى خوسيه أنخيل سانشيز رفضا التحدث مع زيدان ، وطلب الأول من أحد موظفي النادي الاتصال به ، وهذا دليل على تدهور العلاقة بينهما.

وقد يكون الرفض باب انتقال المدرب الفرنسي إلى يوفنتوس الإيطالي ، في ظل وجود عرض مقدم لخلافة ماسيمليانو أليجري ، وبعقد يمتد حتى عام 2022.

وكان زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد بين أعوام 2016 و2018 ، وتوج معه بثلاثة ألقاب دوري أبطال متتالية.

وعاني ريال مدريد خلال الموسم الحالي ، بقيادة الثنائي الإسباني جولين لوبيتيجي والأرجنتيني سانتياجو سولاري ، وودع البطولات الثلاث في أسبوع واحد.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد

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