ابو هولي: سياسة الابتزاز المالي ضد القيادة لن تثنيها عن مواقفها

غزة / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان التحرك الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي سيركز على عدة ملفات سياسية من ضمنها التحرك على مستوى الدول الاعضاء في الامم المتحدة وفي المجموعة 77+ الصين لحشد الدعم المالي والسياسي لتجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية "الاونروا" في الأمم المتحدة الذي سينتهي في ايلول القادم .

واضاف د. ابو هولي خلال لقائه صباح اليوم وفد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (حزب فدا) ضم اعضاء المكتب السياسي جمال نصر ، هدى عليان ، محمود روقة ، محمد بدوان بحضور مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون وذلك في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة ان الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي يسعيان الى انهاء عمل الاونروا من خلال تجفيف مواردها والغاء التفويض الممنوح لها بالقرار 302 او تغيير تفويضها الممنوح بالقرار لتتلاءم صلاحياتها مع صلاحيات المفوضية السامية للاجئين تمهيدا لدمجها والعمل تحت مظلتها خلال عملية التصويت لتجديد التفويض .

وتطرق د. ابو هولي خلال اللقاء الى قرار منظمة التعاون الاسلامي انشاء صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين برأس مال 500 مليون دولار مؤكدا على ان هذه الخطوة ايجابية لتأمين دعم دائم ومستدام لميزانية الاونروا وسيحافظ على استقرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

ولفت د. ابو هولي الى ان عام 2019 حافل بالتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل الاصرار الامريكي على تمرير صفقة القرن التي رفضتها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مؤكدا على ان منظمة التحرير الفلسطينية لديها مجموعة خطط للتحرك لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف القدس كعاصمة لدولة فلسطين وتصفية قضية اللاجئين اضافة الى تحركاتها لعقد مؤتمر دولي للسلام .

وقال ان سياسة الابتزاز المالي الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية ضد القيادة الفلسطينية لن تثنيها عن مواقفها المبدئية وتشبثها بحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العوة وتقرير مصيره ولن تذعن للمطالب الامريكية بالقبول بصفقة القرن.

واستطرد د. ابو هولي في لقائه الى فعاليات احياء الذكرى 71 للنكبة والاتصالات التي تبذل مع فصائل المنظمة ومع مختلف شرائح شعبنا لتوحيد الجهود والفعاليات في الوطن والشتات لاحياء ذكرى النكبة .

ولقت الى ان الذكرى 71 للنكبة تمر هذا العام امام تحديات كبرى تتعرض لها قضية اللاجئين بغية تصفيتها من خلال ما يطرح من سيناريوهات الوطن البديل واختزال اعداد اللاجئين ، وتجفيف الموارد المالية للأونروا والقرار الاسرائيلي بإغلاق مؤسسات الاونروا في القدس مؤكدا على ان ثقل فعاليات النكبة هذا العام سيكون على مستوى وحجم هذه التحديات وان الرسائل التي ستصل العالم في هذا اليوم ستكون قوية وحاسمة في رفض صفقة القرن الامريكية وعدم تمريرها مهما كانت الاثمان والتمسك بالحقوق والثوابت في والمقدمة منها حق اللاجئين في العودة .

واعرب عن امله ان تكون الفعاليات هذا العام موحدة لتحقيق الهدف المنشود منها في ايصال رسالة شعبنا للمجتمع الدولي لافتا الى ان قضية اللاجئين هي قضية توحد ولا تفرق .

وقدم د. ابو هولي تهانيه لحزب فدا في ذكرى تأسيسه الـ29 مؤكدا على حزب فدا فصيل اصيل من فصائل المنظمة وتربطنا معه علاقة شراكة حقيقية ورؤى مشتركة حول كثير من الاهداف الوطنية .

واكد حرص دائرة شؤون اللاجئين على تعزيز العلاقات مع الفصائل الفلسطينية باعتبار قضية اللاجئين قضية وطنية بامتياز وانها منفتحة مع الكل الوطني بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم وتعزيز صموهم امام الهجمة الشرسة التي تقودها الادارة الامريكية ضد حق العودة وضد الاونروا .

من جهته اكد وفد فدا على ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية الكل الوطني وهي جوهر القضية الفلسطينية التي يجب ان تحل طبقا للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الي ديارهم .

واكد على حرص حزب فدا على التعاون والتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين في كافة الانشطة والبرامج لتعزيز صمود المخيمات خاصة في لبنان وسوريا مثمنا جهود الدكتور ابو هولي ومتابعته الحثيثة لهموم اللاجئين وقضاياهم الذي ساهم في تحقيق نقلة نوعية في عمل دائرة شؤون اللاجئين .

وقال ان حل ازمة الأونروا المالية نتيجة التحرك الفلسطيني والدولي يجب ان يبنى عليه لحشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين .