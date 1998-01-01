بينيت يطلب اجتماعًا طارئًا للكابنيت لبحث الاوضاع على جبهة غزة

القدس المحتلة / سما /

طلب نفتالي بينيت وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب اليمين الجديد، اليوم الاثنين، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، لبحث الأوضاع المتصاعدة في الأيام الأخيرة على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة.

وشدد بينيت في تصريحات نقلتها جميع وسائل الإعلام العبرية، على ضرورة أن يتم تقديم خطة تشغيلية فورية من قبل الجيش والأمن لاستعادة الهدوء في الجنوب.

ودعا إلى ضرورة أن يتم تعيين وزير جديد للجيش يكون متفرغًا، في ظل انشغالات الوزير الحالي بنيامين نتنياهو الذي يترأس أكثر من وزارة وملف.

وقال "إسرائيل تحتاج إلى وزير دفاع متفرغ، لو تم إلقاء العبوات الناسفة على المنازل في تل أبيب أو أطلق عليها صواريخ، لتحرك الجيش وأوقفهم، لكن سكان غلاف غزة ليسوا أقل من غيرهم، وهم يستحقون أن نقدم لهم الأمن".