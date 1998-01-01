لهذا السبب.. كوخافي يقيل 4 من ضباط جيش الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آڤيف كوخافي إقالة 4 من ضباط الجيش وتوبيخ خامس في أعقاب مقتل الجندي أبيتار يوسيفي الذي سقط أثناء عملية التدرب على الإنزال الليلي في إحدى الوديان في الشمال قبل شهرين.

وذكرت القناة 20 العبرية أن فريق التحقيقات في الحادثة عثر على أكثر من 30 حالة عطل في إعداد التدريبات وأن التدريب الذي قتل فيه الجندي من لواء المظليين تم في انتهاك واضح للأوامر العسكرية.

وأشارت إلى أن الجنود المشاركين في التدريبات حذروا من أنهم لن ينجحوا في المهمة وسرعات ما فشلت المهمة وفقدت السيطرة من قبل الجنود.

كما اتهم كوخافي سلوك فريق القادة المشرفين على التدريبات بانعدام الكفاءة المهنية والفشل في تنفيذ الإجراءات والأوامر، وإهمال غير متوقع واتخاذ قرارات لا تتوافق مع روح الجيش الإسرائيلي.

ونوهت القناة إلى أن تم إيقاف جميع التدريبات للمظليين وخضوع قادتهم للتدريبات.

وقال كوخافي بعد النتائج إن هذا الحدث صعب وينبع من سلوك غير احترافي عبر سلسلة القيادة وسلوك غير أخلاقي لجزء منهم.

وقرر كوخافي توبيخ قائد لواء المظليين، كما قرر إقالة قائد كتيبة استطلاع برتبة لفتانت كولونيل ونائبه وقائد سرية برتبة نقيب وقائد فصيل برتبة ملازم.

وأكدت القناة أن التحقيقات لدى الشرطة العسكرية في الجيش لا تزال مستمرة في الحادثة.