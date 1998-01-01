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كيف تكتشفي شخصية حبيبك من أول مقابلة؟

الإثنين 11 مارس 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تكتشفي شخصية حبيبك من أول مقابلة؟


وكالات / سما /

عند مقابلة الحبيب وعند اللقاء الأول هناك بعض الإحتياطات التي يجب أن يتم أخذها في الإعتبار لكي يتم اللقاء الأول بنجاح ، لأنه يكشف لك الكثير عن شخصيته، وبدوره هو سيكتشف أموراً عنك، ولكن إليك بعض الأسباب لفشل اللقاء الأول مع شريكك لكي تتنبهي لها في الحال وتعلمي كيفية تجنبها من أجل علاقة ناجحة بينكما في ما بعد.

 - اختارا مكان اللقاء بشكل مناسب على أن تكونا في جو من الهدوء من دون ازدحام وأصوات عالية، إبتعدا عن المطاعم أو المقاهي المزدحمة أو حتى دور السينما المليئة بالناس. كونا في عالم لوحدكما لكي تستطيعان التحدث في كل الأمور التي تخطر ببالكما من دون أن يقاطعكما أي أحد. الحديث المطول عن الشخصيتين مفيد وضروري في العلافات، لذلك لا تمنحي الفرصة للقاء في مكان مزدحم تذكري ذلك!

 - كوني انتقائية في طريقة اللباس : في اللقاء الأول يتمعّن الرجل بشكل المرأة واللبس الذي اختارته للخروج معه. فركزي أن يكون لبسك محترماً من دون أماكن متعرية أو مكشوفة، اللوك الكاجوال هو الأنسب إن كان اللقاء في وضح النهار من دون مناسبة، أما لقاء الليل فيناسبه أكثر اللوك الكلاسيكي الناعم وأجمله اللون الأسود، لا تدعيه يزيل نظره عنك، وكوني على الدوام محط اهتمامه بكل الحركات التي تقومين بها.

 - كوني على طبيعتك مع الشريك في اللقاء الأول ولا تتصنعي أي تصرفات أو كلمات لأنه سيشعر بذلك على الفور، لا شيء أجمل من الطباع الحقيقية للشخص فحافظي عليها.

 - من أبرز الأسباب التي تقف وراء فشل اللقاء الأول مع الشريك هو إن تركك تدفعين فاتورة المطعم، من هنا قد تستنتجين أنه بخيل ولا يحب أن يصرف المال عليك.

#الحبيب

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