العالول: اعتدنا على مواقف حماس و اشتيه سيبدأ اتصالات تشكيل الحكومة الجديدة

رام الله / سما /

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أهمية دعم ومساندة الحكومة المقبلة، بعد تكليف الدكتور محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن هذا التكليف في غاية الأهمية في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة التي تواجهنا".

وقال العالول في حديث لإذاعة" صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، "إن المهمة الأولى لهذه الحكومة التي جاءت في ظروف صعبة وضغوط هائلة نتعرض لها ضمن محاولات لإنهاء القضية الفلسطينية وشطبها هي الصمود ومواجهة كل هذه التحديات".

وقال "إن اشتية سيبدأ اتصالاته ولقاءاته مع الفصائل وداخل حركة فتح مع المجلس الثوري والأقاليم ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين لتشكيل حكومته في الوقت المحدد قانونا لذلك.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس الرافض لتكليف اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة، قلّل العالول من أهمية هذا الرفض، قائلا "إن حماس اعتادت على هذه المواقف".

وأعرب عن أمله بتحقيق الوحدة الوطنية حفاظا على قضيتنا الوطنية وعاصمتنا المقدسة لأن الوحدة مبدأ أساسي لحركة فتح.