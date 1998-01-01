فيديو.. موقف محرج لمحمد عبده .. والجمهور يصفق بحرارة!

وكالات / سما /

تعرض فنان العرب، محمد عبده، لموقف محرج خلال آخر حفلاته بالمملكة العربية السعودية، أثناء تقديمه إحدى أغانيه الجديدة، بعد أن عجز عن قراءة كلماتها.

وأظهر مقطع فيديو الفنان السعودي وهو يغني وأمامه نوتة بها الكلمات، وأثناء تقديمه الوصلة الغنائية، أدخل على الأغنية عبارة "ما أقدر أقرأ" بنفس اللحن الذي يغني به، وذلك بعد عجزه عن قراءة الكلمات.

وضجت القاعة بالضحك والتصفيق الحار، فيما أكد لاحقا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على حبهم للفنان القدير في كل حالاته، مشيدين بسرعة بديهته في تلافي الموقف المحرج.