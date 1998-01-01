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فتاة تنتقم من خطيبها بـ"أصعب" انتقام على رجل

الإثنين 11 مارس 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتاة تنتقم من خطيبها بـ"أصعب" انتقام على رجل


وكالات / سما /

أقدمت شابة بلغتها أنباء عن خيانة عشيقها مع فتاة أخرى، على الانتقام منه، فاستنجدت بصديقتها المقربة وبشخصين آخرين من أجل الإيقاع به واحتجازه.

ونقل موقع قناة "النهار" الجزائرية تفاصيل الحادثة التي دارت وقائعها في شقة بالمحمدية شرق العاصمة الجزائر، حيث قام الجناة بضرب الضحية واغتصابه وهتك عرضه، مع التقاط صور فاضحة له بعد تجريده من ثيابه، لتهديده وابتزازه فيما بعد.

وأفادت قناة "النهار" بأن الضحية قدم شكوى وأكد أنه تعرض لمؤامرة من طرف المتهمين الأربعة، حيث أوضح أنه كان خطيب إحدى المتهمات.

وصرح الضحية بأنه فعلا أقام علاقة عابرة مع أخرى، ما أثار حفيظة خطيبته وجعلها تدبر خطة للإيقاع به من أجل الانتقام منه، مشيرا إلى أنه تمت مداهمة الشقة التي يتواجد بها والاعتداء عليه جنسيا من طرف المشتبه فيه مع ضربه بعنف، فيما تكفل باقي المتهمين بتصويره وهو مجرد من ثيابه.

#فتاة #انتقام

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