‫قضم الأظافر يؤدي لتوغل البكتيريا

وكالات / سما /

قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن ‫قضم الأظافر ليس عادة ذميمة فحسب، بل يهدد الصحة أيضا.

ويمهد قضم الأظافر -وفق الرابطة- الطريق للإصابة بالتهابات مرقد ‫الظفر المؤلمة بسبب توغل البكتيريا والفطريات والتي يلزم علاجها ‫بالمضادات الحيوية أو مضادات الفطريات.

وأضافت الرابطة أن الأظافر تعد مرتعا لكل أنواع الجراثيم مثل ‫السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي ترفع خطر الإصابة بأمراض ‫المعدة والأمعاء في حال وصولها إلى المعدة عبر الفم.

وبالإضافة إلى ذلك، يرفع قضم الأظافر خطر العدوى في منطقة الحلق.

‫لذا ينبغي الإقلاع عن تلك العادة الذميمة بالتخلص من التوتر ‫النفسي الذي يعد السبب الرئيسي لها، وبممارسة تقنيات الاسترخاء ‫كالتأمل واليوغا.