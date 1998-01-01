‫قضم الأظافر يؤدي لتوغل البكتيريا

وكالات / سما /
قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن قضم الأظافر ليس عادة ذميمة فحسب، بل يهدد الصحة أيضا.
ويمهد قضم الأظافر -وفق الرابطة- الطريق للإصابة بالتهابات مرقد الظفر المؤلمة بسبب توغل البكتيريا والفطريات والتي يلزم علاجها بالمضادات الحيوية أو مضادات الفطريات.
وأضافت الرابطة أن الأظافر تعد مرتعا لكل أنواع الجراثيم مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي ترفع خطر الإصابة بأمراض المعدة والأمعاء في حال وصولها إلى المعدة عبر الفم.
وبالإضافة إلى ذلك، يرفع قضم الأظافر خطر العدوى في منطقة الحلق.
لذا ينبغي الإقلاع عن تلك العادة الذميمة بالتخلص من التوتر النفسي الذي يعد السبب الرئيسي لها، وبممارسة تقنيات الاسترخاء كالتأمل واليوغا.