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‫قضم الأظافر يؤدي لتوغل البكتيريا

الإثنين 11 مارس 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‫قضم الأظافر يؤدي لتوغل البكتيريا


وكالات / سما /

قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن ‫قضم الأظافر ليس عادة ذميمة فحسب، بل يهدد الصحة أيضا.

ويمهد قضم الأظافر -وفق الرابطة- الطريق للإصابة بالتهابات مرقد ‫الظفر المؤلمة بسبب توغل البكتيريا والفطريات والتي يلزم علاجها ‫بالمضادات الحيوية أو مضادات الفطريات.

وأضافت الرابطة أن الأظافر تعد مرتعا لكل أنواع الجراثيم مثل ‫السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي ترفع خطر الإصابة بأمراض ‫المعدة والأمعاء في حال وصولها إلى المعدة عبر الفم.

وبالإضافة إلى ذلك، يرفع قضم الأظافر خطر العدوى في منطقة الحلق.

‫لذا ينبغي الإقلاع عن تلك العادة الذميمة بالتخلص من التوتر ‫النفسي الذي يعد السبب الرئيسي لها، وبممارسة تقنيات الاسترخاء ‫كالتأمل واليوغا.

#الأظافر #البكتيريا

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