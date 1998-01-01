  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تركيا تطرح أول هواتفها الذكية محلية الصنع

الإثنين 11 مارس 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تطرح أول هواتفها الذكية محلية الصنع


وكالات / سما /

طرحت شركة "ريدر" للصناعات التكنولوجية التركية في الأسواق السبت، أول هواتفها الذكية محلية الصنع مائة بالمائة.

وتستحوذ "ريدر" على مكانة مهمة في السوق التركي بهواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية، وافتتحت مصنعها الخاص في ولاية صامسون العام الماضي، بعدما كانت تصنّع الهواتف الذكية بالتعاون مع شركاء أجانب.

وطرحت الشركة التركية هاتفها الذكي "P13 Lite" في الأسواق بعدما أخذت مصادقة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.

وحسب بيان أصدرته "ريدر"، السبت، بلغ قياس شاشة الهاتف الجديد 5.7 بوصات، وهو مزود بمعالج رباعي 1.5 ميغاهرتز، ويعمل على نظام أندرويد.

كما يتمتع الهاتف الجديد بذاكرة تخزين 16 جيغابايت، و1 جيغابيات ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وكاميرا رئيسية دقتها 8 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

وأشار البيان إلى أن الهاتف يتيح وضع توفير الطاقة الفائق لدى انخفاض مستوى الشحن في البطارية بما يكفي لتلبية احتياجات صاحبه لعدة ساعات.

وتم طرح الهاتف في الأسواق بسعر 999 ليرة تركية (قرابة 184 دولارا).

#تركيا #هواتف

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط فحص لاسماء المستفيدين.. صرف الدفعة الرابعة من المنحة القطرية

وزير المالية: رواتب الموظفين ستصرف اليوم بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل

من هو محمد اشتية؟

الكلمات الأخيرة لرئيس الحكومة الحمد الله بعد تكليف الرئيس اشتيه وهذا ما قاله...

صحيفة تزعم: إيقاف "الإرباك الليلي" مقابل التزامات إسرائيلية لا ترضي حماس

اشتية يرد على التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة وهذا ما قاله ..

الرئيس يكلف اشتيه رئيسا للحكومة الجديدة

الأخبار الرئيسية

ميلادنوف يصل غزة وسيجتمع مع العمادي ويزور المنطقة الصناعية

"هآرتس" تكشف مستجدات المنحة القطرية لغزة

موقع عبري يزعم: تفاهمات لاحتواء التوتر في الاقصى وغزة وهي كالتالي ..

3

صور: العمادي يلتقي قيادة حماس فور وصوله غزة

شهيد متأثرا بجراحه في خانيونس جنوب قطاع غزة