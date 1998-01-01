تركيا تطرح أول هواتفها الذكية محلية الصنع

وكالات / سما /

طرحت شركة "ريدر" للصناعات التكنولوجية التركية في الأسواق السبت، أول هواتفها الذكية محلية الصنع مائة بالمائة.

وتستحوذ "ريدر" على مكانة مهمة في السوق التركي بهواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية، وافتتحت مصنعها الخاص في ولاية صامسون العام الماضي، بعدما كانت تصنّع الهواتف الذكية بالتعاون مع شركاء أجانب.

وطرحت الشركة التركية هاتفها الذكي "P13 Lite" في الأسواق بعدما أخذت مصادقة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.

وحسب بيان أصدرته "ريدر"، السبت، بلغ قياس شاشة الهاتف الجديد 5.7 بوصات، وهو مزود بمعالج رباعي 1.5 ميغاهرتز، ويعمل على نظام أندرويد.

كما يتمتع الهاتف الجديد بذاكرة تخزين 16 جيغابايت، و1 جيغابيات ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وكاميرا رئيسية دقتها 8 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

وأشار البيان إلى أن الهاتف يتيح وضع توفير الطاقة الفائق لدى انخفاض مستوى الشحن في البطارية بما يكفي لتلبية احتياجات صاحبه لعدة ساعات.

وتم طرح الهاتف في الأسواق بسعر 999 ليرة تركية (قرابة 184 دولارا).