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"Oppo" تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم

الإثنين 11 مارس 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"Oppo" تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم


وكالات / سما /

استعرضت شركة "Oppo" في الهند مؤخرا هاتف "F11 Pro" بميزات تجعل منه أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم.

وأبرز ما يميز هذا الهاتف هو الكاميرا الأمامية التي أتت بتقنية "pop-up"، حيث وضعها المصممون داخل جسم الهاتف، وجعلوها تخرج منه فقط عند الحاجة لاستعمالها، ما مكنهم من صنع الشاشة بدون حواف، لتملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا.

كما جاء هذا الجهاز بماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (48+16) ميغابيكسل، تعد واحدة من أفضل كاميرات الهواتف حاليا، وشاشة بحجم 6.54 بوصة.

ويستخدم الجهاز معالج "MediaTek Helio P70" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع "VOOC 3.0".

وزودته "Oppo" أيضا بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ "microUSB"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح NFC وبلوتوث للاتصال مع الشبكات والأجهزة الأخرى.

#هواتف #Oppo

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