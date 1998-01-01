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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون

الإثنين 11 مارس 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين عشرة مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون.

وقال نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة وهم: عبد الرحمن أحمد شحادة، ومحمد رائد عنقاوي، ومحمد جبريل أبو قبيطة، وزهير حاتم حويح.

ومن محافظة نابلس اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: منتصر مصطفى الشنار (27 عاماً)، وعبد الكريم أنور منى (28 عاماً) وكلاهما من الأسرى المحررين، علاوة على المواطن محمد الشطاوي.

يُضاف إلى المعتقلين المواطنين محمد جمال جمعة (27 عاماً)، ومحمود عدنان عبد الله وكلاهما من محافظة طولكرم، والمواطن سليمان نصر عبد الله من محافظة سلفيت.

#نادي الأسير #الاحتلال

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