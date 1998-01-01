الشاباك يكشف : اعتقال فلسطيني بتهمة تنفيذ عملية طعن في عام 2016

رام الله / سما /

سمح بالنشر أن جهاز الشاباك الإسرائيلي بالتعاون مع الجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقل خلال شهر فبراير الماضي شاباً فلسطينياً بدعوى تنفيذه عملية طعن في عام 2016.

وذكرت القناة 20 العبرية أن تحقيقات الشاباك كشفت أن المنفذ هو أيمن محمد على فواخره يبلغ من العمر 27 عاماً من قرية جورة الشمعة في بيت لحم وهو عنصر من حركة حماس ، وخلال جلسة تحقيق معه اعترف أنه قام بشراء سكين ومن خلاله نفذ هجوم الطعن.

وادعت القناة أن الشاب اعترف أنه وصل إلى مستوطنة أفرات من أجل قتل الإسرائيليين وطعن مستوطن إسرائيلي في ديسمبر عام 2016، مبينةً أن تم تسليم نتائج التحقيق إلى النيابة العسكرية لتوجيه لائحة اتهام ضده.