  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الفوج الثاني من معتمري غزة يغادر مطار القاهرة إلى السعودية

الإثنين 11 مارس 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفوج الثاني من معتمري غزة يغادر مطار القاهرة إلى السعودية


غزة / سما /

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، الرحلة الأولى من الفوج الثاني من المعتمرين القادمين من قطاع غزة، في طريقهم إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، لأداء مناسك العمرة.

وقال مدير عام الخطوط الفلسطينية الكابتن عارف حمدان، إن عدد المعتمرين، الذين وصلوا مطار القاهرة الدولي فجر اليوم 803 معتمرين قادمين من غزة عبر معبر رفح.

وأضاف أنه من المقرر أن تغادر الرحلة الثانية ظهر اليوم وتبلغ 268 معتمرا، مشيرا أن الرحلة الثالثة ستغادر مساء اليوم وعلى متنها 268 معتمرا، وستستمر مغادرة أفواج المعتمرين تباعا حتى شهر رمضان.

وأكد حمدان أن إجراءات نقل الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة تمت بسهولة ويسر بالتنسيق مع السلطات المصرية، مؤكدا أن هناك تعليمات واضحة بتقديم المساعدة للمعتمرين.

وشكر شركة مصر للطيران، وسلطة الطيران المدني المصرية، الذين وفروا كافة التسهيلات لسفر المعتمرين من الصالة الموسمية المخصصة لسفر المعتمرين.

وكان في وداع المعتمرين في المطار، مدير السلامة الجوية بالخطوط الكابتن أحمد غنيم، والمدير الإقليمي بمصر حاتم أبو ريدة، إضافة إلى طاقم سفارة فلسطين المعني بالإشراف على جميع مراحل مغادرتهم وإزالة جميع العقبات التي تواجههم.

من جانبه، أشاد المعتمرون بالجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لاستئناف خروج المعتمرين من قطاع غرة بعد توقف دام 5 سنوات، كما أشادوا بجهود سفارة دولة فلسطين في القاهرة لتذليل العقبات منذ لحظة خروجهم من المعبر وصولا الى مطار القاهرة الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

وزير المالية: رواتب الموظفين ستصرف اليوم بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل

من هو محمد اشتية؟

أبو حسنة : 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال بغزة عبر المنحة القطرية خلال أيام

الكلمات الأخيرة لرئيس الحكومة الحمد الله بعد تكليف الرئيس اشتيه وهذا ما قاله...

صحيفة تزعم: إيقاف "الإرباك الليلي" مقابل التزامات إسرائيلية لا ترضي حماس

اشتية يرد على التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة وهذا ما قاله ..

الرئيس يكلف اشتيه رئيسا للحكومة الجديدة

الأخبار الرئيسية

"هآرتس" تكشف مستجدات المنحة القطرية لغزة

موقع عبري يزعم: تفاهمات لاحتواء التوتر في الاقصى وغزة وهي كالتالي ..

3

صور: العمادي يلتقي قيادة حماس فور وصوله غزة

شهيد متأثرا بجراحه في خانيونس جنوب قطاع غزة

العمادي

مرفق رابط فحص لاسماء المستفيدين.. صرف الدفعة الرابعة من المنحة القطرية