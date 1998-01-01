هلال القدس يعانق الوحدات الاردني على ارض القدس

رام الله / سما /

تنطلق مساء الاثنين قمة مباريات المجموعة الاولى من كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والتي تجمع نادي هلال القدس الفلسطيني بنادي الوحدات الاردني الساعه الرابعه عصرا بتوقيت فلسطين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بضاحية الرام بمدينة القدس . ووصلت بعثه نادي الوحدات الاردني ظهر السبت الى رام الله وضمت الطواقم الادارية والفنية وثمانية عشر لاعبا ، في حين منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي دخول ثلاثه لاعبين من نادي الوحدات الى فلسطين .

واستقبل رئيس نادي هلال القدس د باسم ابو عصب واعضاء الهيئة الادارية للنادي والمدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم الفلسطيني فراس ابو هلال بعثة نادي الوحدات فيما اقيم الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي للمباراه ظهر الاحد بحضور مراقب المباراه واتحاد كرة القدم وقطبي الفريقين وممثل عن الشرطة الفلسطينية والاسعاف بفندق الميلينيوم برام الله .

ويسعى نادي هلال القدس من خلال هذه المباراه الى رفع رصيده من النقاط حيث يحل ثانيا في المجموعه بنقطه واحدة من مباراته امام الجيش السوري التي جمعتهما في العاصمة البحرينية المنامه ، فيما يحتل نادي الوحدات صداره المجموعه بثلاث نقاط اثر فوزه على فريق النجمه اللبناني في المباراه الاولى التي جمعتهما بالعاصمة الاردنية عمان

وخلال المؤتمر الصحفي رحب المدرب العام لنادي هلال القدس خضر عبيد ببعثة نادي الوحدات بين جماهيره وعلى تراب وطنه مضيفا " هذه المباراه تاريخية تجمع الاشقاء ابناء الشعب الواحد وهو حلم راود الوحداتيه على مدار سنين طويله ، واضاف عبيد " نسعى للحصول على ثلاث نقاط هامه من هذه المباراه التي نلعبها ضد فريق لديه خبرة كبيرة في المبارايات الاسيوية وحقق مراكز متقدمة في النسخ القديمة من هذه البطولة ،والوحدات فريق عريق يشار له بالبنان على الساحه الاردنية والاسيوية حيث تابعت مباريات الوحدات الاخيره خاصة مع الفيصلي الاردني لكن هلال القدس قادر على ايقاف ايجابيات نادي الوحدات بتميز لاعبي الهلال وخبراتهم الكبيره بمشاركتهم الاسيوية او من خلال انخراطهم بالبطولات الدولية في صفوف المنتخب الوطني "

من جهته اعرب كابتن نادي هلال القدس تامر صلاح عن سعادته العارمة بوجود نادي الوحدات الشقيق على ارض فلسطين وهو حلم لملايين من ابناء الشعب الفلسطيني بمشاهدة نادي الوحدات يلعب على ارض الوطن ، ووعد صلاح بتقديم نادي هلال القدس مباراه كبيره باعتبارها المباراه الاولى للهلال على ارضه ضمن دور المجموعات من هذه البطولة واضاف صلاح " لدينا عدد كبير من لاعبينا في صفوف المنتخب الاول والاولومبي ولديهم خبهر كبيره في المبارايات الدولية وهلال القدس في تطور ملحوظ بالنظر الى تأهله الى هذه البطولة وفوزه على فريق النصر العماني ذهابا وايابا وتحقيق تعادل هام امام فريق الجيش السوري "

المدير الفني لنادي الوحدات الاردني التونسي قيس اليعقوبي اعرب عن مشاعره التي لا توصف من وجوده على ارض فلسطين مستذكرا المواقف الوطنية الكبيره بين الشعبين الفلسطيني والتونسي واضاف اليعقوبي " مباراتنا مع هلال القدس تاتي ضمن الحلم الاسيوي بتحقيق نتائج طيبه في هذه البطولة الهامه خاصة بعد تراجعنا في الدوري الاردني وخسارتنا امام الفيصلي مؤخرا ، متمنيا التوفيق لنادي هلال القدس وتأهله الى الدور الثاني من البطولة برفقه الوحدات الاردني لما يحمله في قلبه من حب وتقدير للشعب الفلسطيني وانديته الرياضية " واضاف اليعقوبي " نعاني من غياب واضح في خط الدفاع جراء منع الاحتلال الاسرائيلي لثلاثة لاعبين من نادي الوحدات من الدخول الى الاراضي الفلسطينية لكن الوحدات قادر على معالجه النقص بمن حضر من لاعبيه .

نجم الوحدات الاردني وكابتن الفريق حسن عبد الفتاح اكد خلال المؤتمر الصحفي على عظم الموقف بتواجده في بلده وبين ابناء شعبه وهو من اصول فلسطينية قائلا " اتمنى ان يقدم الوحدات وهلال القدس مباراه تليق بالكرتين الفلسطينية والاردنية فهذه المباراه اخوية تجمع فريقين كبيرين يلقيان محبة واحتراما لدى الجماهير الاردنية والفلسطينية .

هذا وستبث مباراه الفريقين عبر شبكة قنوات البين سبورت في حين ستباع التذاكر على مدخل الملعب الذي من المتوقع ان يشهد تواجدا جماهيريا كبيرا بحضور نخبة من الشخصيات الوطنية والرسمية الفلسطينية .