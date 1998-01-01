اتحاد كرة القدم و Ooredoo يتوجان خدمات رفح يتوج بطلًا لدوري القدس

رام الله / سما /

توج الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وشركة Ooredoo فريق خدمات رفح، بطلا لدوري القدس للدرجة الممتازة، وذلك عقب إنتهاء مباراته التي خاضها ضد شباب خانيونس على أرض استاد خانيونس.

وقدم فريقا خدمات رفح وشباب خانيونس أداء فنيًا متقنًا خلال المباراة التي جمعتهما،والذي أسفر عن فوز فريق خدمات رفح بهدفين مقابل لا شيء.

وكان اتحاد خان يونس بحاجة للتعادل كأقل تعديل لنيل لقب الوصافة، لكن خسارته مكنت شباب جباليا من نيل المركز الثاني. وبذلك اختتم خدمات رفح البطولة متصدراً برصيد 51 نقطة، وتراجع خان يونس إلى المركز الثالث برصيد 36 نقطة .

وقد سجل هدفي خدمات رفح نجمه الشاب بدر موسى في الدقيقتين 28، و41، لينافس من جديد في مقدمة الهدافين.

حكم اللقاء: أمين عويص للساحة، وساعده حسام الحرازين، ومحمود الصواف، وخالد الشيخ خليل رابعاً.

وسلم نائب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني إبراهيم أبو سليم، والرئيس التنفيذي التجاري لشركة Ooredoo هيثم أبو شعبان، كأس البطولة لفريق خدمات رفح ضمن حفل تتويج حاشد، كما تم تسليم ميداليات البطولة لكل اللاعبين المشاركين".

وظفر خدمات رفح باللقب نتيجة تفوقه بفارق النقاط خلال منافسات دوري القدس للدرجة الممتازة للموسم 2018 / 2019، والذي أقيم في المحافظات الجنوبية طيلة الأشهر الماضية، وقدم خلاله خدمات رفح أداء مميزًا واتصف بروح رياضية وتنافسية عالية.

وصرح إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: "إن كرة القدم الفلسطينية تشهد تطورًا يومًا بعد يوم، ونحن نفتخر بطاقات الشباب التي تبذل في هذا الإطار، للإرتقاء باسم فلسطين على الخارطة الكروية العالمية، ويسعدنا اليوم أن نبارك لبطل دوري القدس للدرجة الممتازة نادي خدمات رفح، ونتمنى كل التوفيق لكل الاندية والفرق خلال مسيرتهم الرياضية".

وأضاف: "إن الشراكات الإستراتيجية مثل الشراكة مع Ooredoo هي رافد قوي يعزز نمو وتطور هذه الرياضة التي تعتبر الرياضة الأولى في فلسطين، مما لها من اهتمام في نفوس المتابعين. كما نزف للأسرة الرياضية في الوطن بشرى تأهل منتخب الكرة الشاطئية لدور الثمانية في بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم، متمنين لهم الاستمرار والتوفيق".

وتعقيبًا على الاداء العالي في المباراة، قال الرئيس التنفيذي التجاري لشركة Ooredoo فلسطين هيثم أبو شعبام: إن هذا الأداء الرياضي والأجواء الحماسية والتنافسية التي شهدها هذا الموسم تدفعنا دومًا وتشجعنا للبقاء مصممين على دعم الشباب الفلسطيني والوقوف بجانبه والمساهمة بتنمية مهاراته وعلى رأسها الرياضة وتحديدًا كرة القدم".

وأضاف أبو شعبان: "نبارك اليوم لخدمات رفح تتويجهم، ونهنئ الهيئة الإدارية والفنية للفريقين على هذا الإنجاز متمنين لهم المزيد من التقدم ونؤكد أن تتويجهم بطلًا للدوري ما كان ليكون لولا الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الرياضية الإحترافية للفريق، ونثمن الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لإنجاح جميع المنافسات الكروية".

ومن الجدير بالذكر أن شركة Ooredoo هي راعي كرة القدم الفلسطينية للموسم الرابع على التوالي، وذلك ينبع من الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لقطاع الرياضة وفئة الشباب على وجه الخصوص.

وفي مباراة أخرى على ستاد اليرموك البلدي حقق شباب رفح فوزاً معنوياً على مضيفه الهلال بنتيجة 2-صفر، سجلهما محمد أبو عرمانة في الدقيقة 75، ومحمد أبو دان في الدقيقة 93. وبذلك تقدم رفح إلى المركز الخامس برصيد 34 نقطة، وبقي الهلال عند 29 نقطة في المركز السابع.

وهبط للدرجة الأولى خدمات خان يونس برصيد 14 نقطة، واحتل المركز الـ12 الأخير، وبيت حانون الأهلي في المركز الذي يسبقه الـ11، برصيده 21 نقطة.

في دوري الدرجة الأولى

وضمن لقاءات الأسبوع الـ22 الأخير من بطولة دوري الدرجة الأولى، فاز خدمات دير البلح على الزيتون بنتيجة 4-3 في ملعب الشهيد محمد.

تقدم دير البلح عبر أحمد الزريعي في الدقيقة 9، وعزز النتيجة محمد شقورة في الدقيقة 51، وقلص للزيتون في الدقيقة 56 عبد الرحمن وشاح من ركلة جزاء، وعاد دير البلج وتقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 73 عبر إبراهيم ابو دغيم، وأحمد مهنا في الدقيقة 77، وقلص للزيتون من جديد منذر الدهشان بالهدف الثاني في الدقيقة 83.