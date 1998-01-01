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"الحركي للصحفيين" يُكرم ملتقى اعلاميات الجنوب بمناسبة يوم المرأة العالمي

الإثنين 11 مارس 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رفح / سما /

كرم المكتب الحركي الفرعي للصحفيين إقليم رفح، ملتقى إعلاميات الجنوب، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار، بحضور أمين سر المكتب الحركي الفرعي سلطان عدوان وأعضاء المكتب الفرعي.

 وكان في استقبال الحاضرين، الدكتورة ليلي المدلل المدير العام للملتقى وعدد من العاملات.

 وأشاد أمين سر المكتب الحركي الفرعي في رفح سلطان عدوان بالدور الوطني الكبير الذي قامت به المرأة الفلسطينية في كافة الميادين، مؤكداً على تفانيها وتقديمها نماذج مشرفة يحتذى بها.

وقال بأن المرأة شاركت الرجل في الرقي والنهوض بالمجتمع، مشدداً على أن التاريخ شاهد على أسماء قامات شامخة فرضت نفسها بقوة في سجلات التميز والإبداع

بدورها شكرت الدكتورة ليلي المدلل، المكتب الحركي الفرعي للصحفيين برفح على هذه اللفتة الطيبة، وقدمت شرحاً وافياً عن نشاطات الملتقى.

وأكدت بأن المرأة حققت نجاحات بارزة على المستويات السياسية والاجتماعية والاعلامية، وقدمت التضحيات لتأكيد شراكتها وقدرتها على العطاء.

وسردت أبرز المحطات التي شهدت تفوق ومشاركة المرأة خلال مسيرة الثورة الفلسطينية.

#يوم المرأة

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